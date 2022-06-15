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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي: منتخب مصر لم يستفد من ودية كوريا.. وإيهاب جلال معذور

اسامة عرابي
اسامة عرابي

قال أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، إن منتخب مصر، لم يحقق أي استفادة من خوضه مباراة كوريا الجنوبية، خاصة وأنه خاض اللقاء بـ7 عناصر جدد على المنتخب الوطني.

وأضاف عرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأخطاء كانت عديدة خلال المباراة، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يلعب أكثر من 5 دقائق طوال اللقاء بالكامل.

وأشار إلى منتخب كوريا الجنوبية، لم يكن شرسًا، على الرغم من كونه منظم على أرض الملعب، إلا أن طريقة لعبه تقليدية، وبالتالي كان من السهل الفوز عليه، موضحًا أن الغيابات ساهمت في الهزيمة.

وتابع أسامة عرابي، أنه توقع الهزيمة من كوريا الجنوبية، خاصة وأن إيهاب جلال لديه العذر في ظل الضغوط كبيرة التي يتعرض لها، مشددًا أن اتحاد الكرة لا بد وأن يحاسب، لا سيما وأنه أسند المهمة لجلال رغم عدم الاقتناع به.

وعن الأهلي، أكد أسامة عرابي، أن موسيماني، أدى ما عليه طوال فترة تدريبه للفريق، إلا أن تغييره يعد منطقيًا وقد يكون إيجابيًا لمنح دفعة وروح جديدة للفريق الأحمر، خاصة إذا استعان الأهلي بمدرب صاحب خبرات وذو ثقل.

واختتم تصريحاته، أنه يتمنى التوفيق لسامي قمصان ومحمد شرف، خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنهما يمتلكان الكثير من الإمكانيات التي تؤهلهما للنجاح.

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