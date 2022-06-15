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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زمكان.. مشروع تخرج بإعلام القاهرة لتوثيق دور الأغنية الوطنية بإحياء روح الانتماء

مشروع تخرج بإعلام
مشروع تخرج بإعلام القاهرة

أنتجت مجموعة من طلاب إعلام قسم إذاعة وتلفزيون برنامج تسجيلي تحت عنوان " زمكان " لتوثيق دور الأغنية الوطنية في إحياء روح الإنتماء لدى المصريين .


وتناول الطلاب شكل الأغنية الوطنية خلال الفترات الزمنية المختلفة ليعبروا بذلك عن شكل الأغنية الوطنية في المراحل المختلفة للأحداث الهامة لمصر حيث تناولوا شكل الأغنية الوطنية بدءاً من ثورة 1919 وصولاً إلي عصرنا الحالي وكيف تطورت الأغنية عبر العصور وتشكلت وأخذت طابعها من  كل عصر وكيف أثرت الأغنية الوطنية بكل ألوانها في دعم الروح الوطنية لدى المصريين.

 

وأوضح الطلاب أن الرسالة الأساسية للبرنامج جاءت للتعبيرعن الدور الكبير للأغنية الوطنية في التوثيق للأحداث التاريخية المصرية  .


و من جانبها أوضحت أحد أعضاء المشروع السبب وراء حمل المشروع إسم " زمكان " حيث قالت إن الزمكان هي ظاهرة فيزيائية تعني أن المكان واحد ثابت لايتغير ولكن الزمن هو الزي يمر عبر نفس المكان فقمنا بربط هذه النظرية بفكرة مشروعنا التي تقوم على المكان الواحد و هي مصر والزمن وهي الأحداث التي تمر عليها و التاريخ المار عبرها وربطنا ذلك بتوثيق الأغنية الوطنية لتلك الأحداث التي مرت على مصر لنرى من خلالها التاريخ وتطور الشعب و أفكاره وكذلك أذواقه مطوراً معه شكل الأغنية الوطنية ومضفياً لمحة كل عصر عليها وصولاً إلى عصرنا الحالي بالأحداث التاريخية الأخيرة التي عاصرها جيلنا الحالي و لمسها بكل معانيها، كما أعربت عن كم المشاعر الوطنية التاريخية و الحماس الذي غمر أعضاء الفريق طوال رحلة إنتاج المشروع وتمنوا أن يكونوا قد وفقوا في إظهار تلك المشاعر وإيصالها بنفس الصورة التي لمست وجدانهم ليشعر بها كل من يستمع لمشروعهم متمنين استمرارية التقدم والازدهار لبلدهم الحبيبة مصر .


كما ذكرت ان تم استعانة والاعتماد علي ثلاث مصادر أضفي كل منهم الكثير من المعلومات اللامعة للمشروع حيث استعنا بالملحن عزيز الشافعي ، المؤلف نصر الدين ناجي و دكتور اشرف عبد الرحمان أستاذ النقد الفني بالمعهد العالي للموسيقي العربية. 


ويتكون فريق العمل من خمسة أعضاء هم : محمود العزبة ، سلمي محمود ، هداية محمد ، داليا عبد العزيز ، وردة ياسر ، وذلك تحت إشراف أ / هالينا خالد .

طلاب إعلام قسم إذاعة زمكان إحياء روح الإنتماء الأغنية الوطنية عزيز الشافعي

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