مصطفى يونس مرتديًا تيشيرت الزمالك: هذا القميص خيره عليا |فيديو

ظهر نجم الأهلي السابق مصطفى يونس وهو يرتدي قميص منافسه التقليدي الزمالك وذلك عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر.

وفي هذا السياق علّق يونس قائلاً: "هذا القميص خيره عليا.. والزمالك سبب شهرتي ولم أخسر أمامه سوى مرة واحدة".

وأضاف قائد الأهلي السابق "أول مباراة قمة لي تمكنت من إحراز هدف المباراة الوحيد ويشرفني ارتداء قميص الزمالك".

يُذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، يوم الأحد القادم، في إطار الجولة الـ 20 من منافسات البطولة.

وكان الأهلي والزمالك قد تأهلا إلى دور الـ16 من كأس مصر للموسم الحالي، بعد ما استطاع الثنائي عبور المصري بالسلوم والداخلية على الترتيب.

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