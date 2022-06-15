نشرة أخبار العالم|تفاصيل زيارة بايدن للشرق الأوسط.. السيسي يشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج.. والصحة العالمية تعقد اجتماعًا طارئاً بشأن جدري القرود

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نوضح أبرزها في التقرير الآتي:

البيت الأبيض: قمة بايدن مع دول الخليج ومصر والعراق لها أهمية كبرى

أكد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى إجراء حوار مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفريقه في إطار العلاقات الثنائية، مشددا على أن السعودية شريك استراتيجي لنا على مدى 80 عاما.

قمة خليجية بحضور السيسي.. تفاصيل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة في منطقة الشرق الأوسط، الشهر المقبل، شمل كل من السعودية وإسرائيل والضفة الغربية.

المحكمة الأوروبية تتدخل وتلغي رحلة لترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدخلها بوقف طائرة ترحيل اللاجئين المتجهة من بريطانيا إلى رواندا قبل إقلاعها بدقائق، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

قرارات عاجلة من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 23 يونيو، بهدف تحديد ما إذا كانت ستصنف تفشي جدري القرود عالميا على أنه "حالة طوارئ صحية عامة" تستدعي قلقا دوليا.

تقديرات استخباراتية: الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة حاسمة

كشفت تقديرات استخباراتية غربية ومسؤولين عسكريين، عن أن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة حاسمة الآن.

زيلينسكي: دونباس المفتاح لتحديد المسيطر خلال الأسابيع المقبلة

أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن قواته تتكبد "خسائر مؤلمة" أثناء دفاعها عن منطقة دونباس ضد الهجوم الشرس من قبل القوات الروسية.

روسيا تحذر من عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا

حذّرت روسيا، اليوم الأربعاء، من العملية العسكرية التركية المقررة في شمال سوريا، معتبرة أنها "قرار غير حكيم"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

لتسهيل تصدير الحبوب.. خطة غربية لبناء صوامع على حدود أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الغرب يعتزم بناء صوامع على حدود أوكرانيا لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود بسبب الحصار الروسي.

روسيا: الرئيس السيسي يشارك في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، مؤكدة عدم وجود ممثلين للدول غير الصديقة لروسيا في المنتدى.