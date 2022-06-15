سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

بسبب عطل معلوماتي

أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، توقف الرحلات الجوية بالكامل في مطار جنيف الدولي بسبب عطل معلوماتي.

وقررت سويسرا إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر وإلغاء جميع الرحلات جراء العطل، حسبما أعلن مطار جنيف الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وأوقفت سويسرا رحلاتها في جنيف وزيورخ، وحولت 4 رحلات جوية قادمة من جوهانسبرج ودبي وشيكاغو ومونتريال صباح الأربعاء بسبب مشكلة تقنية.

وقال مطار جنيف الدولي إنه "بسبب عطل كبير في الكمبيوتر .. يتعذر إتمام عمليتي الهبوط أو الإقلاع هذا الصباح".

ولم تعلن السلطات في سويسرا على الفور متى سيتم حل المشكلة.

ونصح مطار جنيف الركاب بمتابعة رسائل شركات الطيران الخاصة بهم، لحين حل الأزمة، مؤكدا أنه جار العمل لإيجاد حل وسيتم تقديم تحديث عند توفر مزيد من المعلومات.