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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليقها.. سويسرا تعلن عودة الرحلات الجوية تدريجيا في مطار جنيف

عودة الرحلات الجوية
عودة الرحلات الجوية تدريجيا في مطار جنيف

أفادت وسائل الإعلام العالمية المختلفة، اليوم الأربعاء، بعودة الحركة الملاحية في سويسرا بشكل تدريجي، واستئناف الرحلات في مطار جنيف بعد إيقافها بسبب عطل فني.

وقد أعلنت السلطات السويسرية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، توقف الرحلات الجوية بالكامل في مطار جنيف الدولي بسبب عطل معلوماتي.

وقررت سويسرا إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر وإلغاء جميع الرحلات جراء العطل، حسبما أعلن مطار جنيف الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وأوقفت سويسرا رحلاتها في جنيف وزيورخ، وحولت 4 رحلات جوية قادمة من جوهانسبرج ودبي وشيكاغو ومونتريال صباح الأربعاء بسبب مشكلة تقنية.

وقال مطار جنيف الدولي إنه "بسبب عطل كبير في الكمبيوتر .. يتعذر إتمام عمليتي الهبوط أو الإقلاع هذا الصباح".

ولم تعلن السلطات في سويسرا على الفور متى سيتم حل المشكلة.

ونصح مطار جنيف الركاب بمتابعة رسائل شركات الطيران الخاصة بهم، لحين حل الأزمة، مؤكدا أنه جار العمل لإيجاد حل وسيتم تقديم تحديث عند توفر مزيد من المعلومات.
 

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