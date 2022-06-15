سويسرا تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر بسبب عطل تقني

أعلنت السلطات السويسرية إغلاق المجال الجوي بالكامل وتعليق كافة عمليات اقلاع وهبوط الطائرات في مطاري جنيف وزيورخ لحين إشعار آخر.

وأوضحت السلطات -في بيان اليوم /الأربعاء/- أن عُطلا تقنيا بإدارة مراقبة الحركة الجوية تسبب في عملية الإغلاق، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه السلطات أن الإغلاق جاء لأسباب أمنية.

وبحسب سلطات المطار في جنيف، تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط حتى الساعة 11 بتوقيت جنيف ، وأكدت سلطات المطار أنه تم تحويل طائرة قادمة من مطار نيوارك بنيويورك بالولايات المتحدة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وفي مطار زيوريخ، أعلنت السلطات أن المطار مفتوح وتجرى عمليات تسجيل الركاب، ولكن تم إيقاف الصعود إلى الطائرات، مشيرة إلى أنه تم تحويل أربع رحلات جوية من جوهانسبرج ودبى وشيكاجو ومونتريال إلى بازل وميلان.

من جانبها، أفادت خدمة المراقبة الجوية (سكاي جايد) في سويسرا - في بيان أوردته قناة /فرانس 24/ الإخبارية - بأن عطلا تقنيا حدث في "سكاي جايد" (المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية) وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة الطيران لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأضافت القناة أن الشركة لم تقدم أي تفسير حول أسباب العطل، وأنها تستنكر هذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزيورخ وتعمل جاهدة لإيجاد حل.

