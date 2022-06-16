نقص قطع الغيار يؤجل الإصلاح.. فورد تكتشف عيبا في موستنج ماك E

اكتشفت شركة "فورد" الأمريكية وجود عيب صناعة في طرازها الكهربائي "موستنج ماك E" تستدعي حملة استدعاءات، ومع ذلك أفادت مصادر مطلعة بحسب موقع Mach-E Forum.com أن المشكلة لا يمكن إصلاحها في الوقت الحالي بسبب نقص في قطع الغيار.

في غضون ذلك ، أصدرت العلامة التجارية الأمريكية بيان لوقف بيع فورد موستنج ماك E وأرسلت المذكرة لكل وكلائها المعتمدين، وجاء عنوان الإخطار، "عرض سيارات جديدة / تعليق التسليم - إشعار مسبق - استدعاء السلامة 22S41" مرسلا إلى جميع الوكلاء يحدد أن سيارات موستنج الكهربائية بالكامل من إنتاج عام 2021 و 2022 التي تم إنتاجها بين 27 مايو 2020 و 24 مايو 2022 في مصنع السيارات كواوتيتلان في المكسيك قد تأثر بعيب صناعة.

ومن المحتمل أن ينطبق هذا على ما يقرب من 100 ألف سيارة موستنج Mach-E منذ أن تم إطلاقها للمرة الأولى، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد المتأثرين بالفعل وسيتم استدعاؤهم رسميًا.

توضح مذكرة فورد أن موصلات البطارية ذات الجهد العالي الأساسي في موستنج ماك E يمكن أن ترتفع درجة حرارتها وهو بدوره يتسبب في تخريب مفتاح التلامس مما قد يؤدي إلى إغلاق لحام الموصلات أثناء تحرك السيارة.

وقد يتم تنبيه مالكي المركبات المتضررة من خلال ضوء تحذيري عن وجود خلل أو عطل في مجموعة نقل الحركة كما يمكن بسبب هذا الخلل أن تتوقف السيارة بالكامل، وتدخل المركبة في نمط "Stop Safely Now" التب تظهر على لوحة العدادات ، وقد يتبع ذلك فقدًا كليًا وفوريًا للطاقة وبالتالي تتوقف وترفض إعادة التشغيل.

ولا تتوقع شركة فورد أن يكون لديها القدرة على إصلاح العيب المكتشف حتى الربع الثالث من عام 2022، وبمجرد تحديد موعد الإصلاح وإتاحة الأجزاء الناقصة، سيتم تنبيه مالكي Mustang Mach-E عبر بريد إلكتروني.