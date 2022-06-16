عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نقص قطع الغيار يؤجل الإصلاح.. فورد تكتشف عيبا في موستنج ماك E

فورد موستنج
فورد موستنج

اكتشفت شركة "فورد" الأمريكية وجود عيب صناعة في طرازها الكهربائي "موستنج ماك E" تستدعي حملة استدعاءات، ومع ذلك أفادت مصادر مطلعة بحسب موقع Mach-E Forum.com أن المشكلة لا يمكن إصلاحها في الوقت الحالي بسبب نقص في قطع الغيار.

في غضون ذلك ، أصدرت العلامة التجارية الأمريكية بيان لوقف بيع فورد موستنج ماك E وأرسلت المذكرة لكل وكلائها المعتمدين، وجاء عنوان الإخطار، "عرض سيارات جديدة / تعليق التسليم - إشعار مسبق - استدعاء السلامة 22S41" مرسلا إلى جميع الوكلاء يحدد أن سيارات موستنج الكهربائية بالكامل من إنتاج عام 2021 و 2022 التي تم إنتاجها بين 27 مايو 2020 و 24 مايو 2022 في مصنع السيارات كواوتيتلان في المكسيك قد تأثر بعيب صناعة.

ومن المحتمل أن ينطبق هذا على ما يقرب من 100 ألف سيارة موستنج Mach-E  منذ أن تم إطلاقها للمرة الأولى، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد المتأثرين بالفعل وسيتم استدعاؤهم رسميًا.

توضح مذكرة  فورد  أن موصلات البطارية ذات الجهد العالي الأساسي في موستنج ماك E  يمكن أن ترتفع درجة حرارتها وهو بدوره يتسبب في تخريب  مفتاح التلامس مما قد يؤدي إلى إغلاق لحام الموصلات أثناء تحرك السيارة. 

وقد يتم تنبيه مالكي المركبات المتضررة من خلال ضوء تحذيري عن وجود خلل أو عطل في مجموعة نقل الحركة كما يمكن بسبب هذا الخلل أن تتوقف السيارة بالكامل، وتدخل المركبة في نمط "Stop Safely Now" التب تظهر على لوحة العدادات ، وقد يتبع ذلك فقدًا كليًا وفوريًا للطاقة وبالتالي تتوقف وترفض إعادة التشغيل.

ولا تتوقع شركة  فورد أن يكون لديها القدرة على إصلاح العيب المكتشف  حتى الربع الثالث من عام 2022، وبمجرد تحديد موعد الإصلاح وإتاحة الأجزاء الناقصة، سيتم تنبيه مالكي Mustang Mach-E عبر بريد إلكتروني.

فورد mustang موستنج Mach-E موستنج ماك E فورد موستنج ماك E

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر ​​الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.. هكذا ستتأثر الدول العربية

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

موضوعات متعلقة

أبرزهم دوسنبرج.. نسر ذهبي وبجعة وسنونو.. شركات اعتمدت شعار الطيور في سياراتها

يكشف التصميم المستقبلي للسيارات.. ميني تكشف عن مفهوم كروس أوفر جديد

لقطات تجسسية لـ بورشه 911 الكوبيه ومكشوفة السقف

لقطات تجسسية لـ مرسيدس AMG S63 الجديدة.. فيديو

في 30 ثانية.. هيونداي تشوق عملائها لـ ايونيك 6 موديل2023.. صور وفيديو

البقاء للأكبر حجما.. أودي تتخلص من كل طرازات السيارات الـ baby

فولكس فاجن تصرف مكافآت مالية لموظفيها الروس مقابل تقديم استقالتهم

بلومبرج: فيراري تتوسع في مصنع مارانيلو بخط إنتاج مخصص للسيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

ميدو يشيد بقرار الأهلي باستبعاد ديانج أمام إيسترن كومباني|فيديو

ميدو يعلنها: إقالة إيهاب جلال خلال ساعات من تدريب المنتخب |فيديو

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا دون تدخل بشري|شاهد

هاني حتحوت: مصطفى شوبير مظلوم إعلاميا وفوز الأهلي مهم قبل لقاء الزمالك..فيديو

الكرملين : العلاقات بين روسيا وأمريكا عند نقطة الصفر

الوزراء : الدولة ستتحمل 4 مليارات جنيه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ