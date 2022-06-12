فورد موتورز تنضم لتحالف First Movers لتخفيف أضرار السيارات

أعلنت شركة فورد موتورز الأمريكية انضمامها إلى مبادرة First Mover وهي تقوم بها مبادرة بقيادة وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم أكثر من 30 شركة رائدة في العالم ملتزمة بتسخير قوتها الشرائية وسلاسل التوريد لديها لبناء أسواق مُبكّرة لتقنيات الطاقة المبتكرة والصديقة للبيئة.

فورد موتورز تنضم لتحالف First Movers لتخيف اضرار السيارات

تلتزم شركة فورد ببنود نظام التحالف، والتي تهدف بأن يكون ما لا يقل عن 10% من إجمالي الفولاذ الذي يتم شراؤه سنوياً خالي من الانبعاثات الضارة بحلول عام 2030 وأن يكون ما لا يقل عن 10% من إجمالي الألومنيوم الذي يتم شراؤه شبه معدوم الانبعاثات أو أقل بحلول عام 2030 أيضاً .

تعتبر واحدة من أوائل شركات تصنيع السيارات التي انضمت إلى المجتمع الدولي والتزمت باتفاقية باريس، وتماشياً مع هذا الالتزام، تعمل على تحقيق الحياد الكربوني عالمياً وإلى إحداث أثر إيجابي في حياة الآخرين والبيئة في مركباتها وعملياتها وسلسلة التوريد بموعد لا يتجاوز عام 2050، بالإضافة إلى أهدافها القائمة على العلم والتي تهدف لتحقيقها بحلول عام 2035 .

تهدف فورد لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار عالمياً بين عام 2022 وحتى عام 2026 لتطوير السيارات الكهربائية والبطاريات، وستقوم الشركة بذلك في بعض من مصانع السيارات الأكثر تقدماً وكفاءةً في العالم، مما سيخلق آلاف الوظائف الجديدة ويسهم ببناء سلسلة توريد مستدامة وأخلاقية ، للمنافسة والفوز في عصر السيارات الكهربائية والمتصلة الجديد .

انضمت فورد خلال مؤتمر المناخ COP26 إلى RouteZer، وهو تحالف عالمي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال العمل على جعل مبيعات كافة السيارات والشاحنات الجديدة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040 على مستوى العالم، وفي موعد لا يتجاوز عام 2035 في الأسواق الرائدة.

أعلنت فورد أوروبا خلال شهر مارس الماضي، أنها تهدف إلى تحقيق الانبعاثات الصفرية في كافة مبيعات السيارات في المنطقة وتحقيق الحياد الكربوني في مرافق الشركة بأوروبا وخدماتها اللوجستية بحلول عام 2035 لدى مورديها .