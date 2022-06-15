حنين أحمد تضيف فضيتان جديدتان لمصر ببطولة العالم لشباب الأثقال

أضافت حنين أحمد السيد لاعبة المنتخب المصري لشباب رفع الأثقال ميداليتين فضيتين للفراعنة خلال مشاركتها ببطولة العالم تحت 17 سنة المقامة بالمكسيك خلال الفترة من 10 حتى 19 يونيو الجاري.

وحصدت السيد الميداليتين في منافسات وزن تحت 59 كجم، عقب رفعها 82 كجم في الخطف و103 كجم في النتر، فحصلت على مجموع 185 كجم، ومن ثم نالت فضيتي النتر والمجموع.

وارتفع رصيد الفراعنة إلى 5 ميداليات فضية حيث توجت نورا عصام أمس بثلاث فضيات في منافسات وزن تحت 55 كجم.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين: أحمد حمدي ومحمود حسني وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح.

ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة مصطفى راغب ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد، والجهاز الفني للمنتخب الوطني مدير فني محمد عيسى النجار، وأحمد محمد مدرب، وإداري المنتخب عادل سليمان، وعلاء الدين حسن مدير المنتخبات.

ويراهن اتحاد اللعبة على الجيل الجديد من الرباعين والرباعات في صناعة أبطال وبطلات ينافسون على الميداليات الأولمبية في المستقبل.

