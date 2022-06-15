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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة صحتك تهمنا .. قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالأقصر

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالأقصر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز ومدينة الطود ،بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بالطراخين .

وجاءت القافلة التى قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد ٢٣٥ مواطنا ضمن مبادرة (صحتك_تهمنا ) التي اطلقتها وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر ابريل الماضى والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وإشراف رجاء شوقى أحمد -  مدير وحدة سكان محافظة الاقصر، ومنسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة د. احمد العراقي. 

 

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وأفادت رجاء شوقى مدير وحدة سكان بالمحافظة، ان قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ، مشيرة إلى أن أمراض العيون من أولويات التدخلات الصحية ، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، وانطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ . 

 

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