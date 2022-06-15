صناعة الشيوخ : الحكومة قادرة على جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويًا بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم إن تنفيذ هذه الخطة ليس أمراً صعباً لأن مصر اصبحت قادرة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة بعد النجاحات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة والمشروعات القومية الكبرى فى البنية الاساسية والتحية خاصة شبكة الطرق القومية التى ربطت سيناء بالوادي والدلتا والممتدة حتى مطروح اضافة الى التشريعات الاقتصادية.

وأعلن النائب محمد المنزلاوى اتفاقه مع وزير المالية بأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة " و " الرخصة الذهبية " انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة مطالباً من الحكومة بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات التى تواجه رجال الاعمال والاستثمار من خلال منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص.

وقال النائب محمد المنزلاوى إن وزارة المالية قامت بجهود كبيرة فى ملف الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك لتيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية وتحفيز الاستثمار مثمناً استمرار سياسة الوزارة فى تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لتحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.