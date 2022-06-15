بالصور.. مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

من المفترض أن يشهد يوم حفل الزفاف أوقاتا مليئة بالرومانسية والسعادة بين أغلبية الحاضرين، لكن قد يتعرض العروسان في «ليلة عمرهما» كما يطلق عليها إلى مواقف تثير الاستغراب والدهشة معا.

خلال معرض تمت إقامته عبر الإنترنت، شارك المتزوجون من جميع أنحاء العالم صورا توثق مجموعة من المواقف الطريفة التي تعرضوا لها، بينما شارك آخرون مواقف مروعة وغريبة حدثت يوم الزفاف.

وكانت من بين الصور الطريفة المعروضة والتي لاقت تفاعل الكثيرين من متابعي المعرض المقام: «عروس تزف على حمار بجوار عريسها الذي يوجه الحيوان سائرا على قدميه»، و«عروس بلسان أزرق يوم زفافها» و «وظهور شخص بملابس البحر بينما يلتقط الزوجان صور حفل الزفاف».

ومن ضمن صور الزفاف الطريفة والمنشورة أيضا: «ظهور طلب “المساعدة” على حذاء العريس أثناء مراسم الزفاف بينما هو جالس بجوار عروسه»، و«قيام كلب بعض باقة زهور العروس بشدة تلفت الأنظار»، و«قيام عروس بطلب سيارة تقلها من على الطريق».

أما من بين المواقف المرعبة بعض الشيء: «سقوط فأر على كتف عروس أثناء التقاطها صورة حفل الزفاف من إحدى الحدائق»، و«دهشة عروس من ارتداء إحدى ضيوف حفل الزفاف فستانا يشبه فستان زفافها»، و«اختفاء وجه العروس عند التقاط إحدى صور الزفاف بتابلت».