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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة مكثفة بحي أول وثان طنطا ورفع 190 طن مخلفات

نظافة شوارع طنطا
نظافة شوارع طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جانب من جهود الوحدات المحلية بطنطا في رفع المخلفات اليومية، حيث قامت رئاسة حي أول طنطا تحت إشراف  ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا بحملة نظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالحي وخاصة أمام المدارس والمستشفيات بواسطة سيارات الكبس الآلي التابعة للحي بشوارع ومناطق الحي (طريق الملاحة، اتجاه شارع حافظ وهبي، أسفل الكوبري، شارع النادي، شارع حسن شحاتة، شارع ابن الفارض، الفاتح، عمر زعفان ).

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وفي السياق ذاته، قام عمال قسم المتنزهات بحي أول بتنظيف وري الزراعات بالأحواض وتقليم وتهذيب الأشجار ، وغسيل الأرصفة والميادين ورش الشوارع بسيارات الرش وري الزراعات بالأحواض، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة في نطاق الحي.

وفي الإطار ذاته، قام حي ثان طنطا تحت إشراف الدكتور محمود عيسى رئيس الحي بحملة مكبرة بقطاع النظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالحي ، حيث تم رفع كافة مخلفات القمامة بمحيط المدارس وكنس الشوارع من الأتربة في (مساكن قحافة، شارع الشهيد إبراهيم الرفاعي، شارع بطرس، شارع محمد فريد، شارع ثروت الجديد، شارع شوقي) بالإضافة إلى تفريغ الصناديق والجمع المنزلي، وفي ذات السياق تم قص وتقليم الأشجار ودهان البلدورات، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا برئاسة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس المدينة، بشن حملات النظافة اليومية بقرى بمركز طنطا قام من خلالها برفع ١٩٠ طنا تجمع قمامة من تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية وتسوية وتمهيد الطرق إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة بالقرى والوحدات المحلية.

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