علاج ضربة الشمس .. 5 وصفات طبيعية تعرف عليها

تعتبر ضربة الشمس من أشد الأمراض المصاحبة لحرارة الصيف الحارقة. لا يهم ما إذا كنت شخصًا سليمًا أم لا ، فالتعرض المفرط لحرارة الصيف يمكن أن يكون قاتلًا في الواقع و يعرضك للإصابة بـ ضربة الشمس.

ضربة الشمس هي حالة طبية ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم التوازن في التثبيط الحراري، عندما تبدأ درجة حرارة الجسم الأساسية في الارتفاع مما قد يتسبب في تلف لا رجعة فيه للدماغ والأعضاء الداخلية الأخرى.

علاج ضربة الشمس

قدم موقع timesofindia ، مجموعة من العلاجات المنزلية السريعة التي تساعد في علاج ضربة الشمس ، وكان أبرزها

-شرب الكثير من السوائل

أول الأشياء أولاً ، تحتاج إلى شرب كمية كافية من الماء لمحاربة الجفاف وانخفاض مستويات السوائل في الجسم.

-المانجو

سيوفر مشروب المانجو المنعش والمهدئ طاقة فورية لجسمك، فهو يوازن مستويات الإلكتروليت في الجسم، استهلك هذا المشروب مرتين على الأقل يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

-خل التفاح

أضف ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء البارد وكوب من العسل، سيساعد هذا الخليط في إعادة ملء الإلكتروليتات المفقودة في الجسم.

-اللبن

اللبن الرايب مليء بالمعادن والفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، لا يتناسب هذا المشروب الصيفي اللذيذ مع الغداء والعشاء فحسب ، بل من الرائع أيضًا تناوله بمفرده.

-عصير بصل

عند مواجهة ارتفاع في درجة حرارة الجسم بسبب ضربة الشمس ، فإن وضع عصير البصل خلف الأذنين وتحت القدمين وعلى صدرك يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.