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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يضم مواهب الاختبارات لقطاع الناشئين ويوقع العقود

اختبارات المقاولون
اختبارات المقاولون العرب

أبرم قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة محمد رضوان، عقودا جديدة مع عدد من المواهب المميزة التي نجحت في اختبارات النادي المقامة حاليا لاختيار مواهب جديدة.

ويتابع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين الاختبارات يوميا ويعقد عدة جلسات مع لجان الاختيار للتأكيد على سير الاختبارات بانتظام في ظل الإقبال الذي يشهده النادي.
ويأمل قطاع الناشئين في انتقاء عدد من العناصر المميزة وتدعيم صفوف فرق الناشئين والشباب بمواهب جديدة.
وأكد محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، أن الاختبارات أفرزت حتى الآن عددا من المواهب خاصة من البراعم وتم التوقيع مع عدد من المميزين لقيدهم في قوائم فرق القطاع للموسم الجديد.

وتتواصل اختبارات المقاولون العرب بمقر النادي بالجبل الأخضر تحت إشراف عدد كبير من اللجان وكان أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي عن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم

المقاولون العرب محسن صلاح محمد عادل فتحي محمد رضوان المشرف العام

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