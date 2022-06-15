روان بن حسين تطرح أغنيتها واحدة استثنائية

روجت الفنانة الكويتية روان بن حسين عن أغنتيها الجديدة "واحده استثنائية" بڤيديو من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع تبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام" معلقه هاشتاج "واحده استثنائية" حيث ان من المقرر طرح الاغنية غدا ١٦/٦/٢٠٢٢

الساعة ٩ مساءا بتوقيت الامارات

الساعة ٨ مساءا بتوقيت السعودية

الساعة ٧ مساءا بتوقيت ليبيا

الساعة ٦ مساءا بتوقيت المغرب.

أعمال روان بن حسين

يذكر أن في رصيد الفنانة روان بن حسين، أربعة أغانٍ منفردة، حققت كل واحدة منها إنتشاراً واسعاً، بدأً من "كان ياما كان" التي قدمت من خلالها رسالةً توعوية لنساء العالم وتخطت فيها حاجز ال ٦٤ مليون مشاهدة، وصولاً إلى "أديوس" التي ابدعت فيها باللهجة المغربية و "مشتاق" باللهجة اللبنانية.

وفي حوار مع تلفزيون Ltv كشفت روان بن حسين، عن نيتها بالتوجه للتمثيل من خلال مسلسل يحمل إسم “ذهبت مع الماء” سيعرض في شهر أيلول المقبل. وعن المعايير التي تسمح لها بقبول أي عمل تمثيلي بيّنت أن أهم شيء أن يكون العمل ذات رسالة يطرح قضية معينة كما أن فريق العمل الذي تعمل معه لا يقل أهمية فيجب أن يكون فريق مشجع غير كسول .

وعن الممثل التي تحب أن تشاركه في عمل درامي اختارت جوني ديب في حين رفضت ذكر اسم أي ممثل عربي.