ذكرى ميلاد سعد عبدالوهاب.. ابتعد عن الغناء 20 عاما.. ودخل عالم السينما

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعد عبد الوهاب، الذى ولد في مثله من العام 1926، ورحل عن عالمنا في 23 نوفمبر عام 2004، عن عمر يناهز 78 عامًا.

ظهر سعد عبد الوهاب، بالوسط الفنى سريعا واختفى منه سريعا أيضا، وإن كان له عدد من الأعمال التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.

بدأت ميول سعد عبد الوهاب، الفنية مبكرًا مما جعله يتجه إلى الغناء، اكتشفه المخرج حسين فوزى وقدمه للسينما في فيلم العيش والملح، وبالرغم من قلة أعماله الغنائية إلا أنها تركت أثر في مجال الغناء العربي.

ابتعد سعد عبد الوهاب، عن الغناء لمدة عشرين عاماً تقريباً عمل خلالها مستشاراً للأغنية الوطنية في الإذاعة بدولة الإمارات، حيث وضع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وغناه بنفسه.

من أبرز أغاني سعد عبد الوهاب: "الدنيا ريشة في هواء" ،و"القلب القاسى" ،و"من خطوة لخطوة"، و" على فين وخدانى عنيك" و"جنة أحلامي"، و"شبابك أنت"، و" بنات البندر"، و"وشك ولا القمر"، وغيرها من الأغاني.

