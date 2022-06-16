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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلي فى مباراة إيسترن كومبانى: الفساد الحصري في الاتحاد المصري

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

رفعت جماهير الأهلي لافتة "الأهلي فوق الجميع" خلال مباراة إيسترن كومباني والتي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وهاجمت الجماهير  اتحاد الكرة من المدرجات حيث تعالت هتافات "فسد القرار يا اتحاد العار" والفساد الحصري في الاتحاد المصري.

واستغلت جماهير الأهلي تواجدها في ملعب المباراة لتهتف ضد اتحاد الكرة بعد التعنت الشديد ضد النادي في ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمماطلة في منح النادي صور من المخاطبات التي جرت مع الكاف خلال شكوى الأهلي لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وشكل  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة عليا للتحقيق في مخالفات اتحاد الكرة، بالإضافة إلى قيام اللجنة العليا للتحقيق في دعاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة بالاستماع إلى أقوال مسؤولي الأهلي في هذه الأزمة.

الأهلى جماهير الأهلي يسترن كومباني لدوري الممتاز الاتحاد المصري

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