جماهير الأهلي فى مباراة إيسترن كومبانى: الفساد الحصري في الاتحاد المصري

رفعت جماهير الأهلي لافتة "الأهلي فوق الجميع" خلال مباراة إيسترن كومباني والتي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وهاجمت الجماهير اتحاد الكرة من المدرجات حيث تعالت هتافات "فسد القرار يا اتحاد العار" والفساد الحصري في الاتحاد المصري.

واستغلت جماهير الأهلي تواجدها في ملعب المباراة لتهتف ضد اتحاد الكرة بعد التعنت الشديد ضد النادي في ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمماطلة في منح النادي صور من المخاطبات التي جرت مع الكاف خلال شكوى الأهلي لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وشكل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة عليا للتحقيق في مخالفات اتحاد الكرة، بالإضافة إلى قيام اللجنة العليا للتحقيق في دعاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة بالاستماع إلى أقوال مسؤولي الأهلي في هذه الأزمة.