من اختيار العندليب.. فاطة الزهراء الاسم الحقيقي لنجلاء فتحي

تصدرت الفنانة نجلاء فتحي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونرصد لكم أبرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي:

اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي، واختار لها والدها هذا الاسم تيمنًا بالسيدة فاطمة الزهراء، ابنة الرسول محمد ولكونها ولدت في يوم المولد النبوي.

بدايتها الفنية:

اكتشفها المنتج عدلى المولى بالصدفة أثناء تواجدها فى الإسكندرية وعرض عليها العمل فى التمثيل وكانت آنذاك تبلغ من العمر 15 عاما.

بدأت نجلاء فتحى طريقها بخطوة قوية عام 1966 بالمشاركة مع حسن يوسف وأحمد رمزى فى فيلم الأصدقاء الثلاثة، وظهرت فيه باسمها الحقيقى زهرة.

شجع العندليب، نجلاء فتحى على خوض مجال التمثيل، واختار لها اسمها الفنى الذى عرفت به طوال حياتها ومشوارها الفنى.

لم يتوقف قطار نجلاء فتحى منذ هذه اللحظة، وكانت السبعينات تحديدا فترة تألقها الفنى ومشاركتها مع أسماء كبيرة من النجوم الرجال بداية من رشدى أباظة وحتى فريد شوقى.

زيجاتها

تزوجت نجلاء فتحي 4 مرات في حياتها الأولى منهم عرفيًا، وكانت من المهندس أحمد عبدالقدوس عام 1969، واستمر عامًا وقيل أن سببه انفصال والديها وهي في الطفولة وانتقالها للعيش مع والدها مما سبب لها ألمًا شديدًا.

وكان زواجها الثاني من سيف أبو النجا شقيق الفنان خالد أبو النجا، وأسفر عن ابنتهما الوحيدة "ياسمين"، والزواج الثالث استمر ثلاثة أعوام ونصف وكان من أمير سعودي أقامت معه بين القاهرة وباريس.

وكان زواجها الرابع من الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير حمدي قنديل واستمر حتى رحيله عن عالمنا في الأول من نوفمبر الماضي، وتمردت نجلاء في هذه الزيجة على التقاليد العربية، ومجتمعها الشرقي، إذ طلبت الزواج من حمدي قنديل، بناء على طلب منها وبدوره لم يتردد لحظة، ووافق.