مصادر: مدرب ألمانيا السابق وموسيماني غير مرشحين لتولي مسئولية منتخب مصر

أكدت مصادر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الالمانى يواخيم لوف المدير الفنى السابق لمنتخب المانيا لكرة القدم والجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، خارج الترشيحات لتولى تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

وأفادت المصادر، أن الثنائى حازم إمام ومحمد بركات يبحثان السير الذاتية الخاصة بالمدربين المرشحين لتدريب المنتخب خلفا لإيهاب جلال الذى سيتم توجيه الشكر له اليوم فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد.

وأوضحت المصادر، أن مجلس الإدارة يعمل على اختيار مدير فنى كفء يعيد القوة للمنتخب فى المرحلة المقبلة.