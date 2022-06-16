تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 9915 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1768 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12226 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4002 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2758 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3802 نقطة.