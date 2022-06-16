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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

225 درجة كحد أدنى.. محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق مدارس الثانوية العامة

تنسيق المدارس الثانوية
تنسيق المدارس الثانوية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية ٢٠٢١/٢٠٢٢ للالتحاق بصفوف الصف الاول الثانوي العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

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و طبقا لدراسة الإحصاء التكراري للناجحين يكون الحد الادني للقبول بالثانوي العام كمرحلة اولي ٢٢٥ درجة بنسبة ٤٥ ٪تقريبا من الناجحين، و ٢٠٥ درجة (خدمات الثانوي العام).

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و اعتبارا من العام الدراسي القادم ،اصبح  عدد سنوات الدراسة بجميع المدارس الفنية ثلاث سنوات و سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وجاء تنسيق الثانوي الفني كما هو واضح في الصور المرفقة .

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