225 درجة كحد أدنى.. محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق مدارس الثانوية العامة

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية ٢٠٢١/٢٠٢٢ للالتحاق بصفوف الصف الاول الثانوي العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

و طبقا لدراسة الإحصاء التكراري للناجحين يكون الحد الادني للقبول بالثانوي العام كمرحلة اولي ٢٢٥ درجة بنسبة ٤٥ ٪تقريبا من الناجحين، و ٢٠٥ درجة (خدمات الثانوي العام).

و اعتبارا من العام الدراسي القادم ،اصبح عدد سنوات الدراسة بجميع المدارس الفنية ثلاث سنوات و سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وجاء تنسيق الثانوي الفني كما هو واضح في الصور المرفقة .

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