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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشارك في فعاليات ندوة للتوعية بمحاور الاستراتيجية الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ، للتوعية بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذ مها حميدة _رئيس وحدة حقوق الإنسان _مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين من رؤساء ونواب الوحدات المحلية والجهات الحكومية.


وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد المحافظ على أهمية عقد مثل تلك الفعاليات، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعكس بشكل واضح  الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لتعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن بني سويف  كانت من أولى المحافظات التي بدأت في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ،تكون مهمتها  الاهتمام بشكاوي الفئات الأولى بالرعاية  و ذوي القدرات الخاصة و المرأة المعيلة وكبار السن، فضلًا عن عقد ندوات توعوية بالتنسيق مع الجامعة ومديريات التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور

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وأشار المحافظ إلى أن الدولة قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء وتحسين أوضاع المواطنين حيث اتخذت خطوات سريعة  وملموسة لتعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، لاسيما مع إطلاق القيادة السياسية لمبادرة المشروع القومي العملاق حياة كريمة، والذي يجسد تطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان التي يأتي في مقدمتها حق المواطن في أن يحيا حياة كريمة

تناولت الندوة  التوعوية استعراض وشرح لمحاور الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان ، والتي تسمل أربعة محاور رئيسية: محور الحقوق المدنية والسياسية، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان ، حيث يحاضر فيها نخبة من الأكاديميين من أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة بني سويف، ضمت :الدكتور مصطفى عبد الجواد  أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ،الدكتور على عبد الفتاح أستاذ ورئيس قسم القانون العام، الدكتور رجب عبد الظاهر أستاذ التشريعات الاجتماعية والدكتور إسلام عثمان مدرس القانون العام

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thumbnail - 2022-06-16T141137.575
التربية والتعليم مصر بني سويف المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة حقوق الإنسان الجهات الحكومية محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة مجلسي النواب والشيوخ

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