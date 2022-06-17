منافسة شرسة مع تيك توك.. فيسبوك يعتزم إعادة تصميم للصفحة الرئيسية

صرح مارك زوكربيرج وبعض المديرين التنفيذيين في في شركة ميتا Meta المالكة لفيسبوك Facebook ،، أكثر من مرة أن من أولويات الشركة التنافس مع تطبيق الفيديوهات الشخير الذي اكتسح ساحة التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تيك توك Tiktok، لذلك لدى فيسبوك خطط عملاقة حول كيفية إصلاح التطبيق بالكامل لتحقيق التميز على تيك توك.

فوفقا لموقع Engadget، يعمل فيسبوك على إعادة تصميم الصفحة الرئيسية التي من شأنها التأكيد بشدة على المحتوى الموصى به من الصفحات والمبدعين والأشخاص الذين لا تتابعهم بالفعل ، بحسب مذكرة من توم أليسون الذي يترأس تطبيق فيسبوك بميتا.

فيسبوك يغير في التصميم الرئيسي للتطبيق

وتنص المذكرة، على أن الهدف هو تحويل منصة التواصل الاجتماعي العملاقة إلى "محرك اكتشاف" ، حيث ستعتمد بشكل كبير على التوصيات ، على غرار ميزة "For You" بتيك توك. ستأتي التوصيات بشكل أساسي من محتوى غير تقليدي، بما في ذلك Reels ، حيث سيقوم فيسبوك بعرض مشاركات أقل من الأصدقاء والعائلة في ال News Feed، وسيعوضها بموضوعات متعلقة بتفضيلات المستخدم.

جدير بالذكر أنه ربما ستواجه فيسبوك بعض المشكلات حول ما يتعلق التوصيات، حيث تم اتهام فيسبوك بتعزيز المعلومات المضللة، واختراق الخصوصية، وعدم الشفاهية. بينما أخبر أليسون موقع The Verge أنه ستكون هناك قواعد أكثر صرامة للمحتوى الموصى به.

ليس من الواضح المدة التي ستستغرقها شركة ميتا لتنفيذ هذه التغييرات ، التي يحدث بالفعل بعضها في إنستجرام حاليا، لكنها ليست المرة الأولى التي يلمح فيها المسؤولون التنفيذيون في ميتا إلى تغييرات كبيرة ستأتي في التطبيق العالمي فيسبوك.