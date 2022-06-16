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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيريهان لـ ريم مصطفى : أنتي جميلة وطبيعية وموهوبة ومحترمة

شريهان
شريهان

علقت النجمة شيريهان على حديث الفنانة ريم مصطفى عليها من خلال حلولها ضيفة على برنامج كلمة أخيرة . 

وكتب شيريهان عبر حسابها بتطبيق انستجرام :" وأنا فخورة ببكي وبحبك، وسعيدة بكلماتك الصادقة مثل قلبك وفنك، إحساسك وصلني ودخل قلبي بدون أي إستئذان.".

وأضافت شيريهان :"ريم أنتي جميلة وطبيعية وموهوبة ومحترمة. وأعدك بأنك ستكونين أمامي فنياً وإستعراضياً وستفعلي كل ما تتمني وتحلمي. قبلة على جبينك وقبلة على جبين حبيبتي وغاليتي
الرائعة الإنسانة لميس ..شكرا ريم شكرا لميس".

أكدت الفنانة ريم مصطفى، أن لديها حدودا في الأدوار التي تؤديها.

وقالت خلال  استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: "في فيلم "ولاد رزق 2" كان لي دور صغير كضيفة شرف وفتاة ليل، والدور كان به جزء جريء ومشهد رقص، وقبل التعاقد على الفيلم ناقشت مع المخرج طارق العريان كيفية تنفيذ ذلك المشهد".

واصافت: أهم شيء بالنسبة لي عدم تقديم دور يشعر أولادي أو أهلي بالخجل وهم يشاهدونني.

أجابت الفنانة ريم مصطفى على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: معقولة كل الجمال ده والشطارة في المطبخ وما فيش راجل لحد الان ؟  قائلة: "لا ما فيش في الوقت الحالي لكن ممكن يبقى فيه بكره وأكيد كان فيه حب سابق محدش منا غير ما مر بده".


وتابعت “مصطفي” خلال لقاء تليفزيوني  عبر  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: المشكلة أنهم يعتقدوا أن علاقات الحب بسيطة وبياخدوها ببساطة شديدة وعشان كده أي واحد وواحدة في علاقة لازم يعرفوا وهما بياخدوا القرارات إزاي   فيه ناس بتبقى عاوزة تتجوز  وخلاص وبعد كده يحصل الصدام وينتج عنه طلاق كتير وده بنشوفه في علاقات كتيرة حوالينا.


وكشفت مصطفى عن مفاجأة من العيار الثقيل قائلة : "أول مرة بقول كده أنا مطلقة وكنت متزوجة وعندي ولدين عمر وعلي".
 

وعن تجربة الزواج قالت: تزوجت صغيرة جداًفي عمر 19 سنة وكانت من أهم التجارب في حياتي وتعلمت منها أن أهم شيء كيف نختار شريك الحياة ؟ ومن حسن حظي أن  زوجي محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية ومش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم  وابو ولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام.

 

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