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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديزني ترفض حذف المشاهد المخلة من فيلم light year .. تفاصيل

فيلم light year
فيلم light year

أثار فيلم «Light year» لـ شركة “ديزني” الجدل، بعد طرحه  في دور العرض السينمائي بالعالم، وذلك بعد ما رفضت الشركة حذف مشهد يتضمن قبلة مثلية بين سيدتين متزوجتين.

 

ووفقا للشركة العالمية، فهنالك عدد من البلدان حظروا عرض الفيلم كان من بينها الإمارات العربية المتحدة، لبنان، الأردن، البحرين، مصر، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، فلسطين، سوريا، العراق، ماليزيا، وإندونيسيا.

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قالت شركة ديزني، في تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إنها رفضت تعديل الفيلم لإزالة مشاهد من بينها قبلة بين سيدتين متزوجتين، وهو ما أعلنته المتحدثة باسم «ديزني»، موضحة أن الشركة ترفض إجراء تعديلات أو تغييرات تتعارض مع الفيلم، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد مرحلة الإصدار السينمائي للفيلم، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم عرض فيلم "Light year” على المنصة الإلكترونية «Disney+».

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