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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوني ديب في مأزق.. وكاميل فاسكيز تدافع عنه مرة أخرى أمام المحكمة

كاميل فاسكيز
كاميل فاسكيز

تمثل المحامية كاميل فاسكيز، من الفريق القانوني الخاص بجوني ديب الذي كسب قضية التشهير ضد طليقته آمبر هيرد، مرة أخرى أمام المحكمة.

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كاميل فاسكيز تصبح شريكة في مكتب المحاماة بعد الفوز بقضية جوني ديب

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جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا


ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، جنباً إلى جنب مع راندال سميث، ستدافع فاسكيز عن ديب في دعوى قضائية تتعلق بإصابة جسدية رفعها ضده غريغ «روكي» بروكس، مدير الموقع في فيلم «سيتي أوف لايز».

 

يزعم بروكس أن ديب قام بلكمه مرتين في أضلاعه «بشكل خبيث وبقوة» قبل أن يقول إنه سيدفع له 100 ألف دولار للكمه في وجهه مرة أخرى.

ووقع الحادث في أبريل عام 2017 ويقول بروكس إن تصرفات الممثل كانت «مقصودة» وتهدف إلى جعله «يعاني من الإذلال».

ويُزعم أيضاً أن «مزاج ديب خلق بيئة عمل معادية ومسيئة وغير آمنة».

ويدعي بروكس أنه طُرد من الفيلم عندما لم يوقع على ورقة يتنازل فيها عن حقه في رفع دعوى ترتبط بالحادث.

وفقاً للوثائق القانونية، لا يعترف محامو ديب بأن الممثل أو المدعى عليهم الآخرين ضربوا بروكس، لكنهم يجادلون بأن إصاباته كانت بسبب «الدفاع عن النفس - الدفاع عن الآخرين»، وأن بروكس نفسه «مارس الاستفزاز»، ما أدى إلى إصابته.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 25 يوليو  بمحكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، برئاسة القاضية هولي فوجي.

وحصلت فاسكيز على ترقية، حيث أصبحت «شريكة» في «براون رودنيك» بعد محاكمة التشهير في مقاطعة فيرفاكس، فيرجينيا.

وعلى مدار الأسابيع السبعة التي تضمنت الجلسات، اكتسبت فاسكيز شهرة واسعة بين أنصار ديب في المحكمة وعلى الإنترنت.

 

فاسكيز كاميل التشهير امبر هيرد المحكمة

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