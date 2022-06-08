جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

نشر الممثل الأمريكي جوني ديب رسالة إلى «معجبيه الأكثر إخلاصاً وثباتاً» عبر منصتي «إنستجرام» و«تيك توك» بعد أيام من فوزه في محاكمة تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

ووفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية، كتب الممثل البالغ من العمر 58 عاماً إلى معجبيه: «لقد كنا في كل مكان معاً، ورأينا كل شيء معاً. لقد سلكنا الطريق نفسه معاً. لقد فعلنا الشيء الصحيح معاً. والآن، سنتقدم جميعاً معاً. أنتم -كما هو الحال دائماً- أرباب العمل لدي، ومرة أخرى لا أستطيع أن أقول أكثر من شكراً لكم، مع حبي واحترامي».



واتُّهم ديب الذي كان يقوم بجولة في المملكة المتحدة مع الموسيقي جيف بيك، عندما تم الإعلان عن الحكم الأسبوع الماضي، هيرد، بالتشهير «بحقد» في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» عام 2018 بعنوان: «لقد تحدثت ضد العنف الجنسي، وواجهت غضب ثقافتنا».

وأشارت هيرد عبر المقال إلى نفسها على أنها إحدى الناجيات من العنف المنزلي؛ لكنها لم تذكر ديب بالاسم.



وقامت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا بتغريمها مبلغ 15 مليون دولار، بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع تمت متابعتها عن كثب، وضمت عشرات الشهود، وكانت بمثابة مادة للتحليلات على الإنترنت.



أشار البعض إلى أن الحكم الذي وجد أن هيرد تصرفت «بخبث» عندما وصفت نفسها بأنها ضحية لسوء المعاملة الزوجية، يُعتبر نقطة تحول في رد الفعل العنيف لحركة «أنا أيضاً».



قال متحدث باسم هيرد: «يقول جوني ديب إنه يمضي قدماً... إلا أن حقوق المرأة تتراجع. رسالة الحكم إلى ضحايا العنف المنزلي هي الخوف من الوقوف والتحدث علانية».



كما ظهر الممثل الشهير لأول مرة في «تيك توك» أمس، عبر فيديو من جولته مع بيك في لندن قبل أيام قليلة من إعلان الحكم. الحساب لديه بالفعل 4.5 مليون متابع.



كان ديب قد علَّق سابقاً على فوزه في المحاكمة ببيان بعد فترة وجيزة من صدور الحكم، كتب فيه: «منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة. قول الحقيقة كان شيئاً أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي. أشعر بالسلام لأنني قد أنجزت ذلك أخيراً».



ونال منشوره الأولي على «إنستغرام» إعجاب أكثر من 18 مليون مستخدم، بما في ذلك: باتي سميث، وجنيفر أنيستون، وأماندا نوكس، وباريس هيلتون، وتايكا وايتيتي.



وأعربت هيرد عن خيبة أملها بسبب «ما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء»، في منشور بعد المحاكمة، على «إنستجرام»؛ حيث كتبت أنه «يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد».