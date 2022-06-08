عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

جوني ديب
جوني ديب

نشر الممثل الأمريكي جوني ديب رسالة إلى «معجبيه الأكثر إخلاصاً وثباتاً» عبر منصتي «إنستجرام» و«تيك توك» بعد أيام من فوزه في محاكمة تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

txt

المرأة التي نصرت جوني ديب..كيف إحتفلت كاميل فاسكيز لحظة النطق بالحكم..شاهد

txt

حسن الرداد يهنئ جوني ديب على فوزه بالقضية.. ويعلق: يا جامد

ووفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية، كتب الممثل البالغ من العمر 58 عاماً إلى معجبيه: «لقد كنا في كل مكان معاً، ورأينا كل شيء معاً. لقد سلكنا الطريق نفسه معاً. لقد فعلنا الشيء الصحيح معاً. والآن، سنتقدم جميعاً معاً. أنتم -كما هو الحال دائماً- أرباب العمل لدي، ومرة أخرى لا أستطيع أن أقول أكثر من شكراً لكم، مع حبي واحترامي».
 

واتُّهم ديب الذي كان يقوم بجولة في المملكة المتحدة مع الموسيقي جيف بيك، عندما تم الإعلان عن الحكم الأسبوع الماضي، هيرد، بالتشهير «بحقد» في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» عام 2018 بعنوان: «لقد تحدثت ضد العنف الجنسي، وواجهت غضب ثقافتنا». 

وأشارت هيرد عبر المقال إلى نفسها على أنها إحدى الناجيات من العنف المنزلي؛ لكنها لم تذكر ديب بالاسم.

وقامت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا بتغريمها مبلغ 15 مليون دولار، بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع تمت متابعتها عن كثب، وضمت عشرات الشهود، وكانت بمثابة مادة للتحليلات على الإنترنت.

أشار البعض إلى أن الحكم الذي وجد أن هيرد تصرفت «بخبث» عندما وصفت نفسها بأنها ضحية لسوء المعاملة الزوجية، يُعتبر نقطة تحول في رد الفعل العنيف لحركة «أنا أيضاً».

قال متحدث باسم هيرد: «يقول جوني ديب إنه يمضي قدماً... إلا أن حقوق المرأة تتراجع. رسالة الحكم إلى ضحايا العنف المنزلي هي الخوف من الوقوف والتحدث علانية».

كما ظهر الممثل الشهير لأول مرة في «تيك توك» أمس، عبر فيديو من جولته مع بيك في لندن قبل أيام قليلة من إعلان الحكم. الحساب لديه بالفعل 4.5 مليون متابع.

كان ديب قد علَّق سابقاً على فوزه في المحاكمة ببيان بعد فترة وجيزة من صدور الحكم، كتب فيه: «منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة. قول الحقيقة كان شيئاً أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي. أشعر بالسلام لأنني قد أنجزت ذلك أخيراً».

ونال منشوره الأولي على «إنستغرام» إعجاب أكثر من 18 مليون مستخدم، بما في ذلك: باتي سميث، وجنيفر أنيستون، وأماندا نوكس، وباريس هيلتون، وتايكا وايتيتي.

وأعربت هيرد عن خيبة أملها بسبب «ما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء»، في منشور بعد المحاكمة، على «إنستجرام»؛ حيث كتبت أنه «يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد».

جونى ديب تيك توك آمبر هيرد انستجرام محاكمة الممثل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

موضوعات متعلقة

أحدث خسائر الحرب.. نفوق آلاف الدلافين بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا

انفجار نجم في السماء.. الإمارات تشهد ظاهرة فلكية نادرة

كنز بمليارات.. العثور على حطام سفينتين تاريخيتين غرقتا منذ 200 عام

بعد جدري القرود.. فيروس جديد منتشر بين الفئران في السويد

بحضور بشرى ودينا وياسمين رئيس .. عمرو دياب يحيي زفاف عمر عرفة

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

بدون خفض للأجور .. بريطانيا تبدأ تجربة العمل 4 أيام أسبوعيًا |صور

نجاة أم وطفلها من الموت بعد سقوط غطاء خرساني على سيارتها بالسعودية

ترشيحاتنا

تايوان تزيد عدد موظفي المخابرات العسكرية وسط تصاعد التوترات مع الصين

أخبار التكنولوجيا|عملية احتيال جديدة مكلفة تستهدف تطبيق واتساب.. حقيقة تسليم تيليجرام بيانات مستخدميه إلى السلطات الألمانية

كوبرا تحول مفهوم "تافاسكان" لسيارة إنتاج تجاري في 2024

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

بسبب المغرب.. الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

فيديو

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

بعد حادث رحمة حسن.. تعرف على أهم الخطوات حال تعرضك لعضة كلب

الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ