عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يهنئ جوني ديب على فوزه بالقضية.. ويعلق: يا جامد

جوني ديب
جوني ديب

علق الفنان حسن الرداد على فوز الممثل الشهير جوني ديب في المعركة القضائية ضد آمبر هيرد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

ونشر حسن الرداد صورة لـ جوني ديب، وعلق عليها كاتبًا: “يا فرحتى فيكى يا قوية يا مستقوية يا كذابة. مبروك يا عم #چونى يا جامد”.

تامر أمين: المحكمة اقتنعت بانعدام الأدلة ضد جوني ديب بممارسة العنف الأسري

المرأة التي نصرت جوني ديب..كيف إحتفلت كاميل فاسكيز لحظة النطق بالحكم..شاهد

وصدر  الحكم  في قضية التعويض التي طالب بها الممثل الشهير جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد بدفع غرامة 50 مليون دولار.

حكمت هيئة المحلفين بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ "ضارب زوجته" في مقال نشرته واشنطن بوست عام ٢٠١٨ وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض ١٥ مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.

يذكر أن قاضي جوني ديب، 58 عاماً، زوجته السابقة، آمبر هيرد، 36 عاماً، مقابل 50 مليون دولار بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة “واشنطن بوست” في عام 2018 زعمت فيه أنها كانت ضحية للعنف المنزلي، لتقوم هي الأخرى برفع دعوى ضد جوني ديب مقابل تعويض يقدر بـ 100 مليون دولار.

وتأتي هذه القضية المثيرة للاهتمام بعد زواج دام 15 شهراً، انفصل بعده الزوجان في عام 2017 ، حيث تلقت هيرد 7 ملايين دولار متعهدة بالتبرع بها للأعمال الخيرية أثناء تسوية الطلاق، ثم سعت هيرد للحصول على أمر تقييدي ضد ديب، مشيرةً إلى سوء المعاملة التي نفتها، والتي يقاضيها ديب بسببها الآن بسبب الإضرار بحياته المهنية وسمعته.

وكانت المحاكمة في أوج الاهتمام العام منذ أن بدأت في أبريل، مع بعض اللقطات التي انتشرت بشكل كبير، مثل شهادة عارضة الأزياء كيت موس لدعم صديقها السابق،  وبعض الردود الغريبة من الطبيب الدكتور ديفيد شبيجل فيما يتعلق بوفاة مارلون براندو.

الفنان حسن الرداد حسن الرداد الممثل الشهير جوني ديب جونى ديب آمبر هيرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

موضوعات متعلقة

محمد مكاوي ينشر الصور الأولى من حفل زفافه.. ويعلق: شكرا للناس الجميلة

أيتن عامر تعلق على خيانة بيكيه لـ شاكيرا.. شاهد

فرج عامر: 99% موسيماني في طريقه لمغادرة الاهلي

مصر والسنغال.. فرج عامر: المطلوب من اتحاد الكرة اختيار محامين دوليين متخصصين

بدون مكياج.. إيمان العاصي تتألق تحت أشعة الشمس في أحدث ظهور

دائما أحبكم.. شيرين رضا تنشر صورة من طفولتها بصحبة والديها

إبراهيم عبد الجواد عن إصابة أحمد فتوح: تقوم بألف سلامة يا بطل

حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني.. عليش: أخدت حكم تاريخي انهارده

ترشيحاتنا

أوستن يلمح لإمكانية إرسال قوات إلى تايوان لردع الصين

بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق والأسلحة الهجومية للأفراد

سورة الكهف ليلة الجمعة .. فضلها وسر المداومة عليها في هذه الساعة

شاب أمريكي يحتفظ بفاتورة مستشفى للذكرى.. لهذا السبب

متى يتم تشديد عقوبة السرقة؟.. القانون يجيب

في عيد ميلادها.. رئيس فرنسا يهدي الملكة إليزابيث حصانه الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ