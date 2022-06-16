بالزي الفرعوني وستوري نقل المومياوات.. جمباز الايروبيك يخطف الأضواء في البرتغال

خطف منتخب مصر لجمباز الأيروبيك الأضواء في بطولة العالم التي تستضيفها دولة البرتغال حاليا وحتي 19 يونيو الجاري بالزي الفرعوني الذي تم تصميمه خصيصا للاعبين للمشاركة في منافسات البطولة.



ونال الزي الفرعوني للاعبي ولاعبات منتخب مصر لجمباز الايروبيك إعجاب الحضور من جماهير وأجهزة فنية وإدارية والمنافسين وقام منتخب مصر بعمل ستوري لموكب نقل المومياوات عن طريق الجمل الحركية أثناء منافسات اليوم الأمر الذي أبهر جميع الحضور.



جدير بالذكر أن موكب المومياوات الملكية هو حدث عالمي أقيم يوم السبت 3 أبريل 2021 وتضمن مغادرة 22 مومياء ملكية من المتحف المصري الواقع بميدان التحرير إلى موقعها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ويسعي منتخب مصر لجمباز الايروبيك إلى تحقيق مركز متقدم خلال منافسات بطولة العالم. وتضم بعثة منتخب الأيروبيك: اللاعبين: "باسل سامح وعمر أشرف ونورا الحناوي ومي أحمد وتقى محمد ويوسف ناصر وهنا أحمد ومريم أسامة ومعتز إيهاب. المدربين: محمد السيد عكاشة ويارا أشرف وإيفا ساذلوبودا وكريستوف ديفالين، والحكمة المرافقة آية الله أحمد سعد.



ويشارك في البطولة 22 دولة وهي: "الأرجنتين وفرنسا والبرتغال وكوريا والمجر وإيطاليا وأستراليا ورومانيا وأوكرانيا وتركيا واليونان وبيرو وبلغاريا والبرازيل وسلوفاكيا وفنلندا والهند والصين والنمسا وانجلترا والتشيك ومصر".



ويشهد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فاعليات البطولة. وكان أمين قد عقد اجتماع مع بعثة منتخب الأيروبيك والجهاز الفني قبل السفر لتحفيزهم على تقديم أداء مميز وصورة مشرفة لمنتخب مصر للايروبيك.