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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق ، تقديم نادى الزمالك عرضا جديدا لأشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بزيادة ٣٠٠ ألف دولار سنويا.

وكتب احمد حسن عبر صفحته بموقع فيسبوك “ خاص.. الزمالك قدم عرض جديد لأشرف بن شرقي بزيادة ٣٠٠ ألف دولار سنويا ويحسم أمره بشكل نهائي خلال ساعات”.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي، في ضم أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، مما يحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وقال موقع “le360 sport” المغربي: “كارتيرون يضغط على مسئولي فريقه؛ لحسم صفقة بن شرقي، خاصة أنه يعرف إمكانياته جيدا، بحكم أنه كان يشرف على تدريبه داخل القلعة البيضاء”.

وأضاف الموقع أن “الاتفاق السعودي يزاحم الأهلي المصري على صفقة ضم بن شرقي الذي لازال مرتضى منصور يحاول إقناعه بتجديد عقده لكن كل المؤشرات توحي بأن الدولي المغربي السابق قرر وضع حد لمسيرته مع الزمالك هذا الموسم”.

يذكر أن الإعلامي عمر ربيع ياسين، قد فجر مفاجأة بشأن بن شرقي، مشيراً إلى أن اللاعب سينضم للأهلي الموسم القادم.

أشرف بن شرقي باتريس كارتيرون عمر ربيع ياسين أحمد حسن مرتضى منصور منتخب مصر

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