سعد الصغير لـ ابن شعبان عبد الرحيم: شكرا علي الكلام الجميل ده تسلم ياحبيبي (فيديو)

وجه الفنان سعد الصغير ، رسالة لـ ابن شعبان عبد الرحيم ، بعد الغناء له ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب سعد الصغير “ تحياتي لابن حبيبي وصاحبي وعشره العمر وأخويا عم شعبان عبد الرحيم الله يرحمه ويغفر له تسلم صوتك ياحبيبي وشكرا علي الكلام الجميل ده تسلم ياحبيبي أخويا خميس شعبان عبد الرحيم #حب_الناس_نعمه ”.

ويذكر ان أوضح سعد الصغير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك حقيقة الصورة التى نشرها خلال الساعات الماضية ، مازحاً انه كان يلعب كرة القدم برفقة محمد صلاح.

نشر سعد الصغير عبر فيسبوك قائلاً : مساء الفل على أخواتي وحبايبي اللي في الصورة ده طبعا مش أنا.. أنا آه كنت بلعب كورة بس في المصانع الحربية وكذا نادي آخر.. وكمان أنا خت الصورة قريبة من شكلي وأنا صغير في مداعبة خفيفة هزار مع جمهوري الجميل فقط لكن هذا الشخص ليس أنا".