فرصة لتعزيز العلاقات وتطوير البرامج الدراسية.. دعم الأنشطة وتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين للتبادل الطلابي بين "حلوان وجامعات دولية"

رئيس جامعة حلوان: نحرص على مد جسور التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي

رئيس جامعة حلوان: التبادل الأكاديمي ينعكس على تطوير الكليات

نائب رئيس جامعة حلوان: التبادل الطلابي يكسب الطلاب معارف ومهارات جديدة يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى

نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: نحرص على التواصل مع الطلاب الوافدين لدمجهم داخل المجتمع الجامعي

شهدت الفترة الماضية والحالية نشاطا كبيرا يتعلق بالتبادل الطلابي وزيادة المنح وإعداد الطلاب المقبولين للسفر والدراسة فى الجامعات الخارجية، أو الطلاب المقبولين للدراسة فى الجامعات المصرية .

استقبلت كلية الآداب جامعة حلوان، طلابا من قسم اللغة العربية بجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، لحضور محاضرات بقسم اللغة العربية لمدة شهر، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد الكلية.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية، وتنظيم مكتب العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على حرص الجامعة الدائم على مد جسور التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز الشراكات وفرص التبادل الأكاديمي، ودعم الباحثين في شتى المجالات للحصول على فرص للدراسة واستكمال مسيرتهم البحثية في الجامعات الدولية المرموقة، إضافة إلى انعكاس هذا الأداء على الكليات المختلفة بما يسهم في تعزيز التواجد الدولي والتصنيف العالمي لجامعة حلوان.

في هذا الاطار وفي ظل التعاون المشترك بين جامعة حلوان وجامعة العلمين الدولية وجامعة لويزفيل الأمريكية، تم منح طالبين من جامعة حلوان منحة تدريبية في فصل الصيف 2022 لمدة ثلاثة أشهر بجامعة لويزفيل الأمريكية، على أن يكون التمويل بالكامل من قبل جامعة لويزفيل مع تحمل جامعة حلوان نفقات السفر.

يأتي هذا في إطار التعاون المُثمر والاتفاقيات المُوقعة ومن بينها برنامج 2+2 بين جامعة لويزفيل و6 جامعات مصرية عريقة وهي (جامعة حلوان وجامعة العلمين الدولية وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة بنها وجامعة أسيوط).

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن دور التبادل الطلابي يعزيز التبادل الثقافى والحضاري بين الدول وإكساب الطلاب معارف ومهارات جديدة لبناء قدراتهم وكفاياتهم بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى.

وأشار إلى أن أن الطلاب يحظون بكافة أشكال الرعاية والاهتمام والإقامة المميزة بالحرم الجامعى.

وأضاف أن ذلك التبادل يعمل على إمكانية تطوير برامج دولية مشتركة، وتعزيز التبادل الطلابي بين الجامعتين، لما له من أهمية كبيرة ودور بارز في مد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين، بما يتيح فرص تطوير برامج دولية مشتركة، ويعزز الشراكات الدولية بما يسهم في تعزيز التواجد الدولي لجامعة حلوان.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال أن التعاون بين جامعتي حلوان وطشقند الحكومية للدراسات الشرقية بدأ منذ أكتوبر 2020 من خلال عدة أنشطة مثل المحاضرات الافتراضية والمؤتمرات الدولية في مجالات متعددة منها الاقتصاد، والسياحة، واللغة العربية، واللغات الشرقية.

فيما قالت الطالبة يارا هانى نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، بكلية التربية الفرقة الرابعة، إن هناك توجها كبيرا من قبل الدولة فى الفترة الأخيرة الى الطلاب الوافدين، وأن أكثر كلية يتواجد بها طلاب وافدين هى كلية الطب وأن الاتحاد يحرص على التواصل معهم ودمجهم فى المجتمع حتى لا يشعروا بالعزلة، ومحاولة حل أى مشكلات لهم سواء كانت فى السكن أو فى الحضور .

واشارت إلى أنه فى الفترة الحالية يوجد هناك تبادل بين الطلاب، بتواجد طلاب من جامعة خارجية داخل الجامعة، وهناك أيضآ طلاب من الجامعة يذهبون إلى الخارج فى إطار من التبادل الثقافى والمعرفى، فى صورة منح مقدمة للطلاب .