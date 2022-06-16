تعرفي على بعض الحقائق المتعلقة بالدورة الشهرية

تختلف الدورة الشهرية من امرأة لأخرى حسب طبيعة أجسامهن، ولكن هناك بعض الحقائق الثابتة التي يكشفها لنا الدكتور أحمد عزت أخصائي النساء والتوليد من خلال السطور التالية.

أكد الدكتور أحمد عزت، أنه في بداية نزول الدورة الشهرية ينزل الدم باللون البني وهذا لا يعني وجود مشكلة ما كما يعتقد البعض، بل إن اللون البني في بداية الدورة يكون جزء سطحي من بطانة الرحم قبل انفصال باقي البطانة عن جدار الرحم وهذا الدم يكون جزء من الدورة الحالية وليست الماضية كما يزعم البعض.



وأشار الدكتور أحمد عزت أخصائي النساء والتوليد، إلى أنه من المفيد أيضا الاستحمام أثناء الدورة الشهرية فلا يوجد ما يمنع المرأة من الاستحمام خلال هذه الفترة تماما.

وفي الإطار ذاته، أوضح أن عدم انتظام الدورة الشهرية له العديد من الأسباب منها: زيادة الوزن أو تكيسات المبيضين أو الحالة النفسية السيئة وكذلك اضطرابات الغدة الدرقية واضطراب هرمون اللبن وغيرها من المشاكل ولكل مشكلة حل وعلاج.

وفي النهاية أكد الدكتور أحمد عزت، أنه ليس من المفيد أن تتداول العديد من الشائعات من مصادر غير موثوق فيها خاصة إذا كانت تتعلق بمرض وعلاجه ومن الأفضل الذهاب للطبيب المختص والاستفسار عن أي مشكلة قد تواجهنا.