كشف حساب| من بعد حسن شحاتة.. كم مدربًا تولى منتخب مصر وماذا حققوا؟

لم ينجح المنتخب المصري في تحقيق أي بطولة قارية منذ عام 2010، وهي السنة التي حقق فيها آخر بطولة لكأس الأمم الإفريقية بقيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز في المباراة النهائية على غانا بهدف نظيف أحرزه محمد ناجي جدو في الوقت القاتل من زمن المباراة.

وتعاقب على منتخب مصر 7 مدربين بعد رحيل المعلم حسن شحاتة عن منتخب مصر عام 2011، إلا أنهم لم يحققوا أي بطولات مع منتخب مصر طوال تلك الفترة.

1- بوب برادلي

2011–2013

خاض الأمريكي بوب برادلي مع منتخب مصر تصفيات كأس العالم عام 2014، حيث نجح في احتلال صدارة المجموعة بـ18 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في ست مباريات، إلا أنه تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الفاصلة بسداسية لواحد من منتخب غانا في كوماسي؛ قبل أن يعود الفراعنة ليحققوا الفوز في مباراة الإياب بالقاهرة بهدفين لهدف.

بعد هذه الهزيمة، غاب الفراعنة عن كأس العالم عام 2014 التي أقيمت في البرازيل، لتتم إقالة الجهاز الفني بقيادة برادلي الذي فشل في مهمته بالتأهل لكأس العالم.

2- شوقي غريب

2013–2014

نهاية عام 2013، أعلن اتحاد الكرة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للأمريكي بوب برادلي.

وتقدم شوقي غريب باستقالته من تدريب الفراعنة، عقب فشله في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2015 بغينيا الإستوائية، والخروج من التصفيات المؤهلة للمسابقة بـ6 نقاط احتل بهم المركز الثالث بين تونس والسنغال وبوتسوانا.

3- هيكتور كوبر

2015–2018

تعاقد المنتخب المصري مع الأرجنتيني هيكتور كوبر عام 2015، حيث قاد المنتخب المصري في 38 مباراة ما بين رسمية وودية، حقق المنتخب المصري تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الفوز في 19 مباراة، فيما تلقى الهزيمة في 12 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، وأحرز الفراعنة مع كوبر 53 هدفًا تحت قيادته، إضافة إلى أن شباك مصر تلقت 31 هدفًا.

خاض هيكتور كوبر مع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا عام 2017، ونجح في التأهل للمباراة النهائية، إلا أنه تلقى الهزيمة من الكاميرون في المباراة النهائية بهدفين لهدف؛ ليفشل الفراعنة في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، كما شارك كوبر مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا عام 2018، ليودع الفراعنة البطولة من الدور الأول بعد الهزيمة في ثلاث مباريات أمام منتخبات أوروجواي، وروسيا، والسعودية.

4- خافيير أجيري

2018–2019

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في أغسطس 2018 عن تعاقده رسميًا مع المكسيكي خافيير أجيري؛ ليتولى تدريب منتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث شارك في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ليتأهل للنهائيات التي أقيمت في مصر.

وبلغ الفراعنة دور الـ16 من البطولة، بعد تصدره للمجموعة بتسع نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات على كل من زيمبابوي، والكونغو، وأوغندا، ليصطدم الفراعنة بجنوب إفريقيا في دور الـ16، ويتلقى المنتخب المصري الهزيمة بهدف نظيف في الوقت القاتل من المباراة؛ ليودع الفراعنة البطولة مبكرًا، وتتم إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

5- حسام البدري

2021–2019

قاد حسام البدري منتخب مصر خلفا لأجيري، في 10 مباريات، بينهم وديتان ضد بوتسوانا وليبيريا. وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق أي هزيمة، حيث سجل المنتخب مع البدري 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

6- كارلوس كيروش

2021–2022

خاض البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر 20 مباراة، ما بين لقاءات ودية ومشاركة في كأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا 2021 حيث فاز في 13 لقاء، وتعادل في 2 مباريات، وخسر في 5 مباريات من بينهما ثلاثة بركلات الترجيح.

وسجل لاعبو منتخب مصر مع كيروس 25 هدفًا، وتلقت شباك منتخب مصر 9 أهداف، ولم ينجح البرتغالي في الفوز ببطولة كأس العرب الودية كما لم ينجح في الفوز ببطولة أمم افريقيا الماضية بعد خسارته النهائي أمام السنغال وكذا لم ينجح في الوصول إلى كأس العالم قطر 2022 بعد هزيمته أمام السنغال أيضا في تصفيات كأس العالم.

7- إيهاب جلال

2022-

يعد المدرب إيهاب جلال من أقصر المدربين الذين تولوا مهمة تدريب المنتخب، حيث تم إقالته بعد 3 مباريات فقط، حيث بدأ جلال مشواره مع المنتخب بالفوز على غينيا بهدف نظيف في القاهرة ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا في حين خسر مباراته الثانية أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أقيمت في مالاوي ضمن مواجهات الجولة الثانية.

وفي المباراة الثالثة خسر منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية وديا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي أقيمت في العاصمة سول.