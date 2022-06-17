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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإتيكيت والبروتوكول في العمل..الثلاثاء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

ويتم متابعة موعد البرامج وموعد اغلاق التسجيل والاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اونلاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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واكد المركز إلى أنه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة  دورة الاتيكيت والبروتوكول فى العمل يومي الثلاثاء والاربعاء 21 و 22 يونيو.

وتقام دورة الاتيكيت والبروتوكول فى العمل بمقر المركز بدار الضيافة فى الحرم الجامعي فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ.

وعلى جانب آخر قام الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب لمعرفة سير الامتحانات ومتابعة احتياجاتهم قام بعمل  جولة تفقدية للجان امتحانات كلية الفنون التطبيقية وقد رافق الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وكذلك تفقد لجان امتحانات كلية التربية الفنية ورافقه الدكتور محمود حامد عميد الكلية، كما قام بجولة تفقدية للجان كلية التربية الموسيقية ورافق الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وذلك للاطمئنان على الطلاب وإجراء الامتحانات في جو مناسب لهم.

أعمال الامتحانات انطلقت في ١٢ كلية وهي التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.
التربية جامعة حلوان بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.
الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.
السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بدأت ٣١ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو. 
الصيدلة جامعة حلوان تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.

جامعة حلوان البرامج التدريبية دورة الاتيكيت والبروتوكول فى العمل تنمية القدرات والمهارات اخبار التعليم Jobs Education

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