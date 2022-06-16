كرم جبر : المنظومة الإعلامية المصرية ضخمة.. ولا يمكن مقارنتها بغيرها.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المنظومة الإعلامية المصرية ضخمة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنتها بغيرها سواء في المنطقة أو خارجها.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه يجب على الوسائل الإعلامية احترام الطفل، عن طريق ما يتم تقديمه ، فهي بمثابة بداية الإصلاح للأطفال.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: لا أشجع النموذج السيئ للأطفال، بل لا بد أن يتم تقديم صورة إيجابية ومشجعة لهم.

وأشار كرم جبر: أكدت على وسائل الإعلام في رمضان الماضي الابتعاد عن كل صور ابتذال الطفولة، والتي تستغل أمراض الأطفال.