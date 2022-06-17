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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية السينمائي يكرم دنيا سمير غانم في الدورة الـ٣٨

الفنانة دنيا سمير
الفنانة دنيا سمير غانم مع الأمير أباظة

 

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان المقرر إقامتها خلال الفترة من 5- 10 اكتوبر 2022.

وأكد الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان أن تكريم دنيا سمير غانم تقرر أن يكون خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان المقرر إقامته في الثامنة مساء الثلاثاء ٥ أكتوبر بقاعة الاحتفالات الكبري بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والفنان الكبير محمود حميدة الذي تحمل الدورة المقبلة اسمه تقديرا لعطائه السينمائي الكبير وبحضور حشد كبير من صناع السينما المصرية والعربية والمتوسطية.

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وتعد دنيا سمير غانم إحدى أبرز نجمات السينما والدراما التلفزيونية المصرية، والتي أكدت على موهبتها الكبيرة مع ما قدمته من أعمال كشفت عن قدرات متنوعة برزت منذ حضورها السينمائي الأول عام ١٩٩٥ وتطورها في مرحلة الصبا عبر أدوار درامية ساهمت في ثقل موهبتها، قبل أن تفرض موهبتها على الساحة، بآداء يليق بانتمائها إلى أسرة فنية اكتسبت احترام الجماهير العربية، والتي استلهمت منها حضور وخفة وتميز الكوميديان الكبير سمير غانم وصدق وموهبة وعطاء النجمة دلال عبد العزيز، برصيد يصل إلى ٤٥ عملا تنوعت بين السينما والتلفزيون والاذاعة، لتشارك كبار النجوم البطولة منذ عام ٢٠٠٥ مع النجم محمد هنيدي في "يا أنا يا خالتي" وحتى عام ٢٠١٦ مع النجم أحمد حلمي، بآخر أعمالها "لف ودوران"، لتتفرغ للتلفزيون وتقدم عدد من البطولات الدرامية، قبل أن تعود للسينما من جديد بفيلم "تسليم أهالي" الذي تتصدر بطولته والمنتظر عرضه خلال الموسم المقبل.

الاسكندرية التربية والتعليم مكتبة الاسكندرية وزير الثقافة إيناس عبد الدايم السينما المصرية

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