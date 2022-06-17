الصحة: علميًا لا يوجد ما يسمى بالتخدير بشكة الدبوس

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما يسمي بـ يسمى بالتخدير بشكة الدبوس، وقال إنه لا يمتلك معلومة موثقه عن هذا الأمر.



أضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أنه كطبيب جراح أتمنى أن يكون هناك تخدير بشكة دبوس، فهذا الأمر سيسهل العمليات الجراحية.



ولفت إلى أنه " علميًا لا يوجد ما يسمى بالتخدير بشكة الدبوس.. فلو كان هناك مثل هذا الأمر لكان المستشفيات أول من استخدمها".

ورد الإعلامي جابر القرموطي:" كل ما يٌقال عبث بخصوص شكة الدبوس".



