جاستن بيبر يلغي حفلاته في أمريكا بسبب حالته الصحية

قرر المغني جاستن بيبر إلغاء باقي حفلاته التي كان مقررا إقامتها في عدد من الولايات الأمريكية، بسبب استمرار حالته الصحية، ما تسبب في تأجيل العديد من مواعيد جولته الغنائية العالمية.

كان مقررا إحياء جاستن بيبر العديد من الحفلات في أمريكا على مدار شهري يونيو ويوليو، لكن بعد تشخصية بمتلازمة رامزي هانت التي تسببت في شلل نصف وجهه أمره الأطباء بالراحة التامة.

يواصل جاستن بيبر محاولة حل أزمته الصحية ويتلقى رعاية طبية على مدار الساعة وهو متفائل بنسبة شفائه، واستكمال ما تبقى من جولته الغنائية في وقت لاحق من هذا الصيف.

من المقرر أن يبدأ جاستن بيبر حفلات جولته العالمية في إيطاليا في 31 يوليو المقبل، وتتضمن جولته عدد من الدول الأوروبية وكان مقررا إقامة حفل له في دبي قريبا.

وقال مصدر مقرب من العائلة إن هايلي زوجة جاستن بيبر من أكبر الداعمين له في هذه الأزمة، وتتواجد بجانبه دائما، ويعتمد عليها في كل أموره.

مرض جاستن بيبر

وبعد ثلاثة أيام من كشف جاستن بيبر الذي يبلغ من العمر 28 عاما حقيقة مرضه، عاد مجددا إلى جمهوره عبر انستجرام ليوضح تطورات حالته الصحية، وحرص على مشاركة مشاعره مع جمهوره.

وأكد جاستن بيبر على أن الوضع أصبح أفضل من وقت سابق، وتطرق إلى شعوره بأنه ليس بمفرده وسط هذه الأزمة، وأن محنته خلقت بداخله حالة من السلام بدلا من العاصفة الفكرية والعاطفية التي كان يواجهها دائما، لكنه حجب المنشور مرة أخرى بعد ساعات من طرحه.

أعلن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عن إصابته بمرض نادر في الجانب الأيسر من وجهه أدي إلى شلل، وذلك من خلال حسابه عبر موقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وأضاف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أن هذا المرض النادر أدي الى تعطيل جولاته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها الصيف الجاري.