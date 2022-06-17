عيد عبد الملك: متفائل بالزمالك قبل مباراة القمة.. والأبيض سيُعاني من الغيابات

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أنه متفائل بتحقيق الزمالك الفوز على الأهلي في مباراة القمة 124.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، الأهلي وبيراميدز أكثر فريقين في الدوري لديهم وفرة من اللاعبين الجيدين، والزمالك يحتاج للكثير من التدعيمات في الموسم المقبل.

وأكمل عبد الملك، مباراة القمة لا تخضع للتوقعات لكن الزمالك لديه العديد من الغيابات في هذه المباراة، لكني أتوقع أن الزمالك لن يخسر هذه المباراة، أما التعادل أو الفوز على الأهلي.



وأوضح عبد الملك، في حالة لعب زيزو في مركز الظهير الأيمن، سيتواجد يوسف أوباما على الطرف الأيمن وبن شرقي على الأيسر ثم يتم اختيار المهاجم، وأتوقع أن يشارك عبد الشافي وعبد الغني في مركز الدفاع، سيف الجزيري قدم أداء جيد مع منتخب تونس، وأتوقع مشاركته أساسيا أمام الأهلي، لأن الزمالك سيحتاج إلى مهاجم متحرك.



وأتم، فيريرا أقرب لخوض مباراة القمة بطريقة 3-4-3.