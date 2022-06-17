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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. حياة يوسف السباعي رواية خيالية مليئة بالأحدث المثيرة

يوسف السباعي
يوسف السباعي

ولد الراحل يوسف السباعي عام 1917، وكانت مسيرة حياته مليئة بالأحداث المثيرة، والتقلبات المختلفة، ووصف تاريخه بأنه رواية خيالية مشوقة.

أثرى يوسف السباعي بأعماله السينما المصرية بالعديد من الروايات والقصص والمؤلفات التي ساهمت في تألق العديد من نجوم زمن الفن الجميل. 

يوسف السباعي

في البداية تخرج يوسف السباعي من الكلية الحربية تولى العديد من المناصب العسكرية، وعمل بالتدريس بسلاح الفرسان، ثم مدير للمتحف الحربي.

تخرج يوسف السباعي من الحربية، ووصل إلى رتبة عميد بعدما تدرج في المناصب ثم بدأ في الأربعينات التركيز على مهنة الكتابة والتأليف، وعينه الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزيرا للثقافة، ورئيسا لمؤسسة الأهرام، وتولى منصب نقيب الصحفيين. 

قدمت نهاية حياة يوسف السباعي في أعمال فنية من قبل، بعدما اغتيل عام 1978 في قبرص، خلال حضوره لإحدى المؤتمرات الدولية بعدما كتب العديد من الروايات ونال جوائز لا حصر لها عن مشواره الأدبي والثقافي. 

كتب يوسف السباعي رواية إني راحلة، وكانت لها قصة مرتبطة بحياته الشخصية، وهي مرحلة زواجه من ابنة عمه دولت طه السباعي التي كتب عنها النصف الأول من الرواية، وتزوجها عن قصة حب بدأت منذ الطفولة.

الراحل يوسف السباعي

كانت زوجة يوسف السباعي تحبه بشدة وينتابها الخوف والقلق دائما من سفرياته ومن حركته الكثيرا، وتمسك بملابسه خشية من سقوطه ولا تتحمل سفرياته خوفا عليه من الطائرة. 

أهدى يوسف السباعي لزوجته إحدى رواياته، ووصفها بأنها أحب من أوفى، وقال عنها إنها زوجة أسطورية تعتبره أحد أبنائها، وكانت الملهمة له في أغلب أعماله. 

من أبرز مؤلفات يوسف السباعي نحن لا نزرع الشوك التي تحولت إلى فيلم ومسلسل، حبيبي دائما، اذكريني، أرض النفاق، العمر لحظة، السقا مات، نادية، اللقا التاني. 

مؤلفات يوسف السباعي

ولقب السباعي فى فترة الستينات والسبعينات بفارس الرومانسية نظرًا لأعماله الأدبية العديدة التي نكتشف من خلالها عشقه للحب والرومانسية واختار كبار نجوم ونجمات الفن تجسيد قصصه في أفلام سينمائية، وله أيضا عدد من الأعمال الوطنية من أبرزها فيلم العمر لحظة بطولة ماجدة وأحمد مظهر.

يوسف السباعي السينما المصرية نقيب الصحفيين زمن الفن الجميل زوجة يوسف السباعي

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