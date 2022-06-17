حفل إليسا وسعد لمجرد بموسم جدة.. اليوم

تستعد الفنانة إليسا ، و الفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي اليوم ضخم ضمن حفلات موسم جدة.

وقالت الصفحة الرسمية لموسم جدة عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر».

أحدث أعمال إليسا

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، إلى ما يقرب من 128 مليون مشاهدة، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

تعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.