مصرع مخرجة تليفزيونية في حادث أليم على طريق السويس.. صور

لقت فجر اليوم الجمعة المخرجة التليفزيونية نسمة زعزوع، مصرعها اثر حادث اليم بطريق السويس حيث انحرفت سيارة نقل تجاهها اثناء سيرها على الطريق واصطدمت بسيارتها ما أدى لوفاتها في الحال.

تلقت أجهزة الأمن بالسويس بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق السويس بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أسفر عن مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة مستشفى السويس العام، وصرحت النيابة بدفنها عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها.

كشفت التحريات من خلال فحص أوراق اثبات الشخصية للضحية انها تدعى نسمة زعزوع مقيمة منطقة الهرم بالجيزة وتعمل مخرجة تليفزيونية إضافة الى علمها صحفية بجريدة خاصة شهيرة.

وقررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المخرجة التليفزيونية الشابة نسمة زعزوع، لبيان أسباب الوفاة رسميًا، فيما انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وأجرى معاينة تصويرية على طريق السويس، وتبين أن سيارة المخرجة، بها تلفيات كبيرة من المقدمة، بينما تعرضت سيارة سائق النقل المتسبب في وفاتها لتلفيات بسيطة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل فانحرف عن مساره ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها.

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