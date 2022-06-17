عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مخرجة تليفزيونية في حادث أليم على طريق السويس.. صور

المخرجة نسمة زعزوع
المخرجة نسمة زعزوع

لقت فجر اليوم الجمعة المخرجة التليفزيونية نسمة زعزوع، مصرعها اثر حادث اليم بطريق السويس حيث انحرفت سيارة نقل تجاهها اثناء سيرها على الطريق واصطدمت بسيارتها ما أدى لوفاتها في الحال.

تلقت أجهزة الأمن بالسويس بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق السويس بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أسفر عن مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة مستشفى السويس العام، وصرحت النيابة بدفنها عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها.

كشفت التحريات من خلال فحص أوراق اثبات الشخصية للضحية انها تدعى نسمة زعزوع مقيمة منطقة الهرم بالجيزة وتعمل مخرجة تليفزيونية إضافة الى علمها صحفية بجريدة خاصة شهيرة. 

وقررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المخرجة التليفزيونية الشابة نسمة زعزوع، لبيان أسباب الوفاة رسميًا، فيما انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وأجرى معاينة تصويرية على طريق السويس، وتبين أن سيارة المخرجة، بها تلفيات كبيرة من المقدمة، بينما تعرضت سيارة سائق النقل المتسبب في وفاتها لتلفيات بسيطة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل فانحرف عن مساره ما أدى  إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها.

 

288670736_2197725960403525_8520268509607666884_n
288670736_2197725960403525_8520268509607666884_n
287314526_1206965523462605_6773804931627096211_n
287314526_1206965523462605_6773804931627096211_n
46485667_10155607752501901_3618498883044245504_n
46485667_10155607752501901_3618498883044245504_n
286379792_5210033199033879_3972585506026171940_n
286379792_5210033199033879_3972585506026171940_n

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

حكم من غلبه النوم وترك صلاة الجمعة.. أمين الفتوى يوضح

ترشيحاتنا

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ 16.. ما السر؟

وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على طلب تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

بث مباشر.. نقل صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

طريقة التخلص من الغضب وسرعة الانفعال

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة.. فيه ساعة إجابة

وزيرة البيئة: يجب نقل تكنولوجيات إزالة الكربون للدول النامية لتحقيق التحول الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

فيديو

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ