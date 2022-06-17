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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بوفد منهم.. محافظ أسيوط يناقش متطلبات ذوي الهمم

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وفد من ذوى الهمم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوفد من ذوى الهمم بمكتبه بديوان عام المحافظة ضمن لقاءاته الدورية بهم لبحث شكواهم والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها في إطار اللوائح والقوانين وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم .

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جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي مديرية الصحة والمتابعة الميدانية بالمحافظة.
فى بداية اللقاء قدم ذوي الهمم شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط لمجهوداته المضنية وحرصه على الاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم حيث أكد المحافظ إنه لا يدخر جهداً في تقديم دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتحقيق طموحاتهم فضلاً عن تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم.
هذا وقد تم مناقشة عدد من الملفات التي تهم ذوى الهمم من أبناء المحافظة وعلى رأسها سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم في المؤسسات الحكومية خاصة في قطاعات الصحة والقومسيون الطبي بالتأمين الصحي والسجل المدني واستكمال أعمال الإتاحات "الرامبات" وتكريم المتميزين وتعيين ذوي الهمم في الوظائف الخاصة نسبة 5% وإتاحة أماكن لهم في المخابز.
وعلى الفور ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على تذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي مع الاهتمام بتفعيل قانون 10 الخاص بتوظيفهم بنسبة 5% وأن أى جهة لا تنفذ هذا القانون سيتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التي تستهدف تدريب وتشغيل ذوي الهمم من أجل صقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل ما يفتح لهم آفاق المستقبل.
في نهاية اللقاء أكد محافظ أسيوط مدى حرصه واهتمامه بعقد لقاءات بصفة دورية مع ذوي الهمم للاستماع إليهم للمساهمة في دمجهم في كافة القطاعات والفعاليات فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم وتنمية مهارتهم وتأهيلهم في شتى المجالات ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة بحيث تصبح جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءًا لا يتجزأ ومن الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

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