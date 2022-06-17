اتحاد الصناعات: الذهب يعتبر الملاذ الآمن خلال الفترة المقبلة

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، سر تراجع أسعار الذهب رغم رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

وقال واصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"، أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض إلى 1137 جنيهًا، مضيفا:" هناك قاعدة معروفة وهي كلما رفع البنك الفيدرالي الفائدة ينخفض سعر الذهب".

ولفت أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن خلال الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمية بالعديد من الأزمات، ولهذا يتجه المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب، على عكس المتوقع، نتيجة التضخم.

وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1000 جنيه وقابل للزيادة، حيث يمر العالم بأزمة إقتصادية غير طبيعية.



