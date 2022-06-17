وزير الخارجية التركي يتهم السويد بالتراخي في مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن أنشطة حزب العمال الكردستاني، في السويد تظهر مدى تراخي السلطات السويدية وقوانينها في "مكافحة الإرهاب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، في العاصمة الكرواتية زغرب.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال سيتوجهان إلى بروكسل الأحد لمناقشة طلب السويد وفنلندا الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكانت كل من السويد وفنلندا تقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي الشهر الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن طلبيهما واجها اعتراضاً من تركيا التي اتهمتهما بدعم المسلحين الأكراد.

يشار إلى أنه في 18 مايو الماضي، قدمت السويد وفنلندا طلبات عضوية الناتو إلى الأمين العام ينس ستولتنبرج، متخليين عن عقود من الحياد واستشهدوا بتحول في الوضع الأمني ​​في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية.