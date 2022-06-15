أردوغان: مكافحة الإرهاب شرط انضمام السويد وفنلندا لـ الناتو

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الأربعاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، طلبات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد أردوغان لأمين الناتو أنه دون خطوات ملموسة من السويد وفنلندا تجاه مخاوف تركيا لن يكون تقدم في عملية انضامهما إلى الحلف.

وكان أردوغان، أكد في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، أن أنقرة لن تغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا حتى يتخذ البلدان خطوات "واضحة وملموسة وحاسمة" في مكافحة الإرهاب.

وقال إن التنظيمات الإرهابية تتجول في شوارع السويد وفنلندا وفي عدد من الدول الأوروبية، مشددا: "لن نتسامح أو نصمت إزاء ذلك".

وحذر الرئيس التركي من أن بلاده لن تتسامح مع أي دول تدعم التنظيمات الإرهابية التي تهددها.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، على مواصلة العمل على تعزيز الجناح الشرقي للحلف، مؤكدا: "نأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية لجميع أعضاء الحلف".

وحول انضمام فنلندا والسويد، قال ستولتنبرج: لا يمكنني تحديد موعد انضمامهما للحلف ونعمل معهما بشأن المطالب الأمنية التركية".

وأكد أنه "من حق كل أمة اختيار مصيرها، ونعمل على اتخاذ خطوات لانضمام فنلندا والسويد للحلف، نحاول ضمان دعم كل دولة حليفة لنا بقدرات أعلى وجاهزية أكبر للتحديات".