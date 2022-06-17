الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة أكثر تطورا.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل إطلاق الصين حاملة طائرات ثالثة أكثر تطورا .



وأطلقت الصين رسميا الجمعة حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة انزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي .



وتعد حاملة الطائرات هذه الثانية التي تبنى كليا في الصين وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

أطلق على حاملة الطائرات اسم "فوجيان" تيمنا بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ" ،وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.